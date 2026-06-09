Тысячи воронежцев останутся без воды в ночь на 10 июня

— Ленинградская (№№ 1, 1а, 2, 2А, 2 т, 3, 4а, 5, 6, 6 В, 6 т, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 29 г, 29 В, 29д, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 31 В, 33, 34а, 36б, 41, 41 т, 42, 45, 46, 48, 50, 50а, 50б, 55, 55а, 56, 56а, 56б, 56д, 57, 57 т, 58, 58б, 58а, 59, 59/7, 59 В, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 70, 70д, 70 т, 72, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 82 В, 84б, 86 т, 88, 92, 94, 96, 96а, 98 г, 98д, 100, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116б, 118, 118а, 120, 120б, 120б, 122, 122а, 122б, 124, 126, 126а, 126 т, 128, 128а, 128 т, 130, 132, 132а, 132 В, 132д, 134, 136, 136а, 136б, 136 т, 138, 138а, 140, 142);