На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют проезд

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор». Ограничения затронут участок магистрали в районе города Зверево. Чтобы добраться до нужного места, автомобилистам придется объезжать закрытую зону. Альтернативные пути пройдут через соседние транспортные развязки, расположенные на 960-м, 964-м и 993-м километрах трассы. В госкомпании призывают водителей заранее продумывать свой путь и закладывать дополнительное время на дорогу. На участках с ограничениями автомобилистам напоминают о необходимости быть предельно внимательными: не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.