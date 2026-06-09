Спутник «Лобачевский» ННГУ пролетел над Шпицбергеном и продолжает испытания

Космический аппарат «Лобачевский», разработанный специалистами ННГУ им. Лобачевского, совершил пролёт над полярным архипелагом Шпицберген. Снимок, полученный Центром управления полётами компании «Геоскан», опубликовал в соцсетях ректор университета Олег Трофимов.
В настоящее время спутник проходит лётные испытания на орбите.
Аппарат вывели на орбиту 28 декабря. Его миссия носит как исследовательский, так и практический характер: с его помощью планируют отслеживать состояние лесных массивов и сельскохозяйственных культур, а также тестировать в космической среде инновационную технологию мемристоров.
Уже сейчас «Лобачевский» успел сделать ряд впечатляющих снимков. На них запечатлены города в Японии и США.
Ранее фото Волги из космоса удалось сделать на борту МКС.