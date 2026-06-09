Спутник «Лобачевский» ННГУ пролетел над Шпицбергеном и продолжает испытания

Аппарат вывели на орбиту 28 декабря. Его миссия носит как исследовательский, так и практический характер: с его помощью планируют отслеживать состояние лесных массивов и сельскохозяйственных культур, а также тестировать в космической среде инновационную технологию мемристоров.