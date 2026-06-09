Гороскоп на 10 июня: Весам нужно поберечь личное пространство

♊Близнецы: Утро среды окутает Вас запахом домашней выпечки, даже если в доме ничего не готовится, — это знак предков, напоминающих, что Вы под защитой. Днём Вам предстоит разговор с человеком, который будет прятать глаза, и Ваша задача — не давить, а просто быть рядом. Сегодня вода снова Ваш союзник: поставьте на рабочий стол стакан с чистой водой и меняйте каждый час, она впитает негатив. Хорошо приготовить блюдо по семейному рецепту и накормить им хотя бы одного близкого. К вечеру Вам приснится лодка без вёсел, но течение само вынесет её к берегу, и это знак, что борьба не нужна. В любви сегодня не стоит давать обещаний, если Вы не уверены на сто процентов — даже мелкое «я позвоню» может обернуться разочарованием. Одиноким Близнецам предстоит знакомство в книжном магазине у полки с поэзией, где чужая рука потянется к тому же томику. Партнёр вдруг начнёт вспоминать Ваши прошлые промахи, и лучшая тактика — повиниться с юмором, превратив упрёки в анекдот. Во второй половине дня возможна ревность к виртуальному общению любимого, но загляните в его экран — там всего лишь мемы. Вечером устройте парное караоке, фальшивя и хохоча, и это снимет напряжение лучше любой терапии.