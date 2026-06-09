Алексей Беспрозванных вручил первые паспорта юным калининградцам накануне Дня России

«Символично, что свои первые паспорта вы получаете накануне Дня России и в год 80-летия Калининградской области. Вы становитесь полноправными гражданами нашей страны, наследниками истории региона и его будущими созидателями. Желаю вам смело идти к своим целям, сохранять любовь к родному краю и всегда помнить, что успех России складывается из достижений каждого её гражданина», — обратился к ребятам губернатор.