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Алексей Беспрозванных вручил первые паспорта юным калининградцам накануне Дня России

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста, прошла в.

Источник: KaliningradToday

региональном правительстве 9 июня. Мероприятие организовали в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!», которую реализует «Движение Первых» при поддержке МВД России.

Паспорта ребятам вручили губернатор Алексей Беспрозванных и заместитель начальника УМВД России по Калининградской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, полковник полиции Михаил Волков.

«Символично, что свои первые паспорта вы получаете накануне Дня России и в год 80-летия Калининградской области. Вы становитесь полноправными гражданами нашей страны, наследниками истории региона и его будущими созидателями. Желаю вам смело идти к своим целям, сохранять любовь к родному краю и всегда помнить, что успех России складывается из достижений каждого её гражданина», — обратился к ребятам губернатор.

Свой первый главный документ получили подростки, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве, добровольческой деятельности и общественной жизни. Среди участников — победители и призёры олимпиад и спортивных соревнований, активисты и волонтёры, участники проектов и инициатив «Движения Первых».