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Бастрыкин запросил доклад по вспышке норовируса в «Алых парусах»

После обращений детей к врачам следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Клопс.ru

Центральный аппарат СК России потребовал отчёт о расследовании массового отравления детей в лагере «Алые паруса». Об этом в телеграм-канале ведомства пишут во вторник, 9 июня.

«В средствах массовой информации сообщается, что в одном из детских оздоровительных лагерей Калининградской области зафиксированы многочисленные случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время смена лагеря досрочно завершена», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю калининградского управления Дмитрию Канонерову доложить, как идёт расследование и что уже удалось установить.

Сейчас специалисты ищут возможный источник заражения. На проверку отправили пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, смывы с поверхностей, а также биоматериал работников пищеблока.