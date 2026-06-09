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В Сихотэ-Алинском заповеднике нашли новый для науки вид гриба

Он опасен для реликтового рододендрона.

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Сихотэ-Алинском заповеднике новый для науки вид гриба, опасный для реликтового рододендрона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе заповедника.

«Год назад ученые обнаружили на реликтовом рододендроне Фори в Сихотэ-Алинском заповеднике опасный гриб и предположили, что это инвазивная сифертия азалий (Seifertia azalea) — широко распространенный космополит, уже признанный карантинным организмом в Европе. Однако углубленный генетический анализ показал: гриб на рододендроне Фори — совершенно новый, прежде неизвестный науке вид. Новый вид получил название Seifertia sikhotensis — в честь Сихотэ-Алиня, где собран типовой материал. До этой находки весь род Seifertia насчитывал лишь три вида: широко распространенную S. azalea (Северная Америка, Европа, Япония), альпийскую S. alpina и китайскую S. shangrilaensis — все связаны с рододендронами. Открытие сделано совместно учеными Ботанического института РАН (Санкт-Петербург) и научными сотрудниками Сихотэ-Алинского заповедника», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что сходство нового вида с китайским сородичем ввело исследователей в заблуждение на первом этапе, а разграничить виды удалось лишь после тестов ДНК. Причины агрессивности гриба ученым только предстоит выяснить, но они не исключают, что рододендрон стал подвергаться инфекции из-за низкого генетического разнообразия или ослабления растения, связанного с изменением климата. Кроме того, на тех же популяциях рододендрона Фори выявили еще один, впервые зарегистрированный в России, гриб. Осенью ученые вернутся на популяции рододендрона для исследований грибов.