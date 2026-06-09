В Сихотэ-Алинском заповеднике нашли новый для науки вид гриба

Там отметили, что сходство нового вида с китайским сородичем ввело исследователей в заблуждение на первом этапе, а разграничить виды удалось лишь после тестов ДНК. Причины агрессивности гриба ученым только предстоит выяснить, но они не исключают, что рододендрон стал подвергаться инфекции из-за низкого генетического разнообразия или ослабления растения, связанного с изменением климата. Кроме того, на тех же популяциях рододендрона Фори выявили еще один, впервые зарегистрированный в России, гриб. Осенью ученые вернутся на популяции рододендрона для исследований грибов.