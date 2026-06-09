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Калининградцев предупредили о перерывах в эфирном телерадиовещании 9−11 июня

В течение нескольких дней будут проходить работы на мачте на Советском проспекте.

В Калининграде ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании в течение трех дней, с 9 по 11 июня. В это время намечены работы по обследованию антенны на Советском проспекте. Об этом предупреждают в региональном правительстве.

С 9 до 17 часов ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Орфей», «Русское радио», «Новое радио», «Studio 21», «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ» и «DFM».

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