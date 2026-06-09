Спикер нижегородской Думы поучаствовал в открытии памятника великому физику

В сквере имени А. В. Гапонова‑Грехова (на пересечении улиц Ульянова и Провиантской) 9 июня 2026 года открыли памятник выдающемуся учёному‑радиофизику, академику РАН, основателю и первому директору Института прикладной физики РАН Андрею Гапонову‑Грехову. Монумент приурочен к 100‑летию со дня рождения учёного (7 июня 1926 года). Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы Нижнего Новгорода.
Среди участников церемонии — первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Краснов, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и другие.
«Этот памятник говорит о признательности города человеку, который создавал его научную славу, о памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — рядом с нами, перед глазами новых поколений. Пусть школьники, студенты, молодые ученые, проходя мимо, видят: большая наука начинается не где-то далеко. Она рождается здесь — на нижегородской земле. Очень рад, что удалось открыть памятник именно к 100-летию со дня рождения Андрея Викторовича», — сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Инициативу об установке памятника выдвинул Институт прикладной физики РАН. 27 мая 2026 года её единогласно поддержали депутаты городской Думы. Открытие монумента завершило формирование мемориального пространства, посвящённого учёному.
В рамках празднования 100‑летия академика прошла научная сессия бюро Отделения физических наук РАН.