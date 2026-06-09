Суд оштрафовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода на 4,5 млн рублей

9 июня Нижегородский районный суд вынес приговор бывшему первому заместителю мэра Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Подробности «Российской газете» рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
Напомним, Егорова задержали в декабре 2025 года. По версии следствия, он получал взятки через посредника за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности, а именно — за помощь в оборудовании парковок на муниципальных территориях. Общая сумма вознаграждения составила 120 000 рублей.
На период следствия вице-мэр находился под домашним арестом. Обвинение запросило для него 3,5 года колонии. В итоге суд назначил ему штраф в размере 4,8 млн рублей и запрет на работу в государственных и муниципальных органах на организационно-распорядительных и административно-хозяйственных должностях сроком на 4 года. С учетом времени, которое Егоров провел дома под арестом, сумма штрафа уменьшена до 4,5 млн рублей.