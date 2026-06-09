Суд оштрафовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода на 4,5 млн рублей

На период следствия вице-мэр находился под домашним арестом. Обвинение запросило для него 3,5 года колонии. В итоге суд назначил ему штраф в размере 4,8 млн рублей и запрет на работу в государственных и муниципальных органах на организационно-распорядительных и административно-хозяйственных должностях сроком на 4 года. С учетом времени, которое Егоров провел дома под арестом, сумма штрафа уменьшена до 4,5 млн рублей.