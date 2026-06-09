Четверо воронежцев награждены орденами Мужества посмертно

Младший сержант Николай Головин с начала СВО порывался на передовую, но решил дождаться возвращения старшего сына Дмитрия из армии. В 2025 году — через две недели после его приезда — заключил контракт. В том же году погиб при выполнении боевого задания. Орден Мужества передали матери Любови Григорьевне, жене Дарье Александровне, сыновьям Дмитрию и Юрию.