Больницы, скорая и травмпункты в Волгограде переходят на особый режим

Кабинеты и отделения неотложной помощи, а также инфекционные отделения в Волгограде и Волжском будут работать с 8:00 до 17:00, в районах области — с 8:00 до 15:00. Травмпункты и скорая помощь принимают круглосуточно. Колл-центры поликлиник работают с 8:00 до 16:30 и передают вызовы в региональный центр «Служба 122». Детям медицинская помощь оказывается ежедневно — как в амбулаториях, так и на дому.