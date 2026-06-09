Больницы, скорая и травмпункты в Волгограде переходят на особый режим

С 11 по 15 июня медучреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы. Больницы, поликлиники и экстренные службы региона продолжат принимать пациентов в полном объеме. В облздраве отметили, что жители региона могут рассчитывать на медицинскую помощь в праздничные дни без ограничений.
Кабинеты и отделения неотложной помощи, а также инфекционные отделения в Волгограде и Волжском будут работать с 8:00 до 17:00, в районах области — с 8:00 до 15:00. Травмпункты и скорая помощь принимают круглосуточно. Колл-центры поликлиник работают с 8:00 до 16:30 и передают вызовы в региональный центр «Служба 122». Детям медицинская помощь оказывается ежедневно — как в амбулаториях, так и на дому.
Особое внимание в праздники уделят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, маломобильным пациентам, членам семей мобилизованных, детям первого года жизни, детям-инвалидам и детям из семей в сложной жизненной ситуации — им окажут помощь на дому и в амбулаторных условиях.
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