Опубликован график работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в День России

С 12 по 14 июня, по информации АО «Нижегородские канатные дороги», переправа «Нижний Новгород — Бор» будет работать в следующем режиме: 12 июня — с 09:00 до 22:00; 13 июня — с 06:45 до 22:00; 14 июня — с 09:00 до 22:00.