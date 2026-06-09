Опубликован график работы общественного транспорта в Нижнем Новгороде в День России

Изменения в работе общественного транспорта Нижнего Новгорода произойдут в День России, 12 июня. Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.
В местах проведения праздничных мероприятий будет усилена работа общественного транспорта в вечернее время. В частности, это коснется городских автобусов №№ 1, 2, 7, 12, 13, 22, 26, 29, 38, 41, 43, 45, 68, 70, 72, 87, 90, 95, 97, 130 и 238, а также электробусов Э-13 и Э-31.
Изменится движение и пригородных поездов. В четверг, 11 июня, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а в праздничные дни, 12 и 13 июня, по графику субботы. В воскресенье, 14 июня, график движения останется без изменений.
С 12 по 14 июня, по информации АО «Нижегородские канатные дороги», переправа «Нижний Новгород — Бор» будет работать в следующем режиме: 12 июня — с 09:00 до 22:00; 13 июня — с 06:45 до 22:00; 14 июня — с 09:00 до 22:00.
Ранее сообщалось о программе празднования Дня России (0+) в Нижнем Новгороде.