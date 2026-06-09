Белгородская «Белшпала» попала под наблюдение из-за долга на 580 млн рублей

В июле 2025 года производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с основным кредитором — также банкротящимся столичным ООО «Спецтрансстрой» Романа Шленчака. Однако в начале 2026 года в рамках этого дела ООО «ТД Богатырь МСК» обратилось с заявлением о процессуальном правопреемстве, попросив заменить кредитора «Спецтрансстрой» на него. В связи с заключением соответствующего договора уступки требований между компаниями суд согласился и выдал «Богатырю» исполнительный лист на принудительное исполнение упомянутого мирового соглашения. Последнее предполагает взыскание с «Белшпалы» в пользу московской фирмы 579,7 млн руб.