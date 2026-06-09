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Продажу алкоголя ограничат в Ростове в конце июня и начале июля

Запрет на розничную продажу алкоголя введут дни выпускных и выдачи аттестатов.

Источник: Комсомольская правда

В конце июня и в начале июне, в дни выпускных и выдачи аттестатов, в Ростовской области полностью запретят розничную продажу алкоголя. Соответствующую информацию опубликовали власти некоторых районов Дона.

Ограничения продиктованы областным законом. Нарушителей будут наказывать штрафами: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Возможна конфискация товара.

Запрет не коснется точек общественного питания.

Напомним, аттестаты выпускникам одиннадцатых классов должны вручить 27 июня, а девятиклассникам — 1 июля.

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