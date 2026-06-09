С нижегородского сельхозпредприятия взыщут 2,6 млн рублей долга за вред экологии

Ведомство подало иск в отношении предприятия в Арбитражный суд на основании проверки. По ее результатам выяснилось, что за 2022−2024 годы предприятие недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн рублей. Организация неверно рассчитала плату за размещение производственных отходов на полигоне. Компания обнулила плату, ошибочно посчитав, что объект размещения отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, хотя это не соответствовало действительности.