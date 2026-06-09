Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздники 11−15 июня 2026 в Волгограде и области

В длинные праздничные выходные 12−14 июня 2026 года все медучреждения Волгоградской области будут принимать пациентов в особом режиме. Медпомощь будет доступна в полном объеме. По какому графику будут работать детские и взрослые поликлиники, стоматологии и травмпункты в Волгограде, Волжском, Камышине и ЦРБ области, рассказали в облздраве.