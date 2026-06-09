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Как будут работать поликлиники и травмпункты в праздники 11−15 июня 2026 в Волгограде и области

Медучреждения Волгограда перешли на особый режим работы в праздники июня 2026.

Источник: Комсомольская правда

В длинные праздничные выходные 12−14 июня 2026 года все медучреждения Волгоградской области будут принимать пациентов в особом режиме. Медпомощь будет доступна в полном объеме. По какому графику будут работать детские и взрослые поликлиники, стоматологии и травмпункты в Волгограде, Волжском, Камышине и ЦРБ области, рассказали в облздраве.

Красные зоны, терапевты в отделениях неотложной помощи с 11 по 15 июня будут работать ежедневно в Волгограде и Волжском с 8.00 до 17.00, в районах области — до 15.00. Жители региона смогут получить льготный рецепт и больничный лист.

Травмпункты, больницы и скорая помощь помогать пациентам будут круглосуточно. Колл-центры поликлиник будут принимать звонки с 8.00 до 16.30.

Детские поликлиники будут тоже работать ежедневно, также педиатры придут на дом, но по своему графику, который разместят на официальных сайтах.

— В целях безопасности количество действующих въездов на территорию и входов в помещения и корпуса медицинских организаций будет ограничено, — рассказали в облздраве.

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