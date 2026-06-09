Средний уровень загрязнения воздуха ускоряет развитие коронарной болезни сердца

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Канадские кардиологи обнаружили, что средний уровень загрязнения воздуха аэрозолями и оксидом азота на 13% повышает риск появления бляшек в коронарной артерии и на 23% увеличивает вероятность развития коронарной болезни сердца. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
«Мы провели одно из самых масштабных исследований при помощи системы кардиологической компьютерной томографии и показали, что вероятность развития тяжелых форм коронарной болезни сердца существенным образом возрастает, если ее носители живут в регионах со средним уровнем загрязнения воздуха. Это характерно для многих развитых стран», — заявила профессор Университета Торонто Кейт Ханнеман, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.
Кардиологи пришли к такому выводу при наблюдениях за здоровьем 11,1 тыс. пациентов предпенсионного и пенсионного возраста, которые наблюдались в трех крупных клиниках Торонто в промежутке между 2012 и 2023 годами. Все они периодически проходили томографию сердца, что позволило ученым детально изучить, как проживание в разных районах крупного города с разным уровнем загрязнения воздуха влияет на сосуды сердца.
Для этого исследователи сопоставили, как часто у участников наблюдений развивалась обструктивная форма коронарной недостаточности и другие осложнения коронарной болезни сердца, с тем, какие концентрации частиц аэрозолей и оксида азота (NO2) наблюдались в тех районах Торонто, где они жили в изученный период времени. Оказалось, что даже средние концентрации и того, и другого загрязнителя, порядка 7,5 мкг/м3 и 12 частей на миллиард, оказывали существенное влияние на развитие болезни.
Так, повышение концентраций аэрозолей на один микрограмм на кубический метр приводило к 11-процентному увеличению риска ускоренного формирования отложений из кальция в стенках коронарной артерии, на 13% повышало вероятность образования новых холестериновых бляшек и на 23% увеличивало риск развития обструктивной коронарной недостаточности. Схожий по масштабам прирост в концентрации NO2 повышал риск развития осложнений на 4%, что особенно касалось мужчин.
Как подчеркивают ученые, во всех этих случаях речь идет о концентрациях аэрозолей и оксида азота, которые значительно ниже или сопоставимы с нормативами, которые установлены профильными экологическими ведомствами и службами в Канаде. Это говорит о том, что даже предположительно безопасный для здоровья уровень загрязнения может негативно влиять на здоровье сердца и сосудов у уязвимых групп пациентов, подытожили исследователи.