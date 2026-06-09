Студентка техникума из Иркутской области стала мастером региональной кухни

Учащаяся Братского торгово-технологического техникума (БТТТ) Наталья Кудина вошла в число лауреатов Всероссийского проекта «Мастер региональной кухни России — 2026», сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования Иркутской области. Учреждение с 2023 года является базовой организацией кластера «Туризм и сфера услуг» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Под руководством преподавателя Светланы Качиной Наталья представила региональную кухню Иркутской области. На суд жюри она предложила паштет «Острожный» из печени лося с добавлением черемши и молочный кисель в качестве десерта.
Также дипломом в номинации «Лучший партнер-работодатель» отмечена опорный работодатель техникума Оксана Лоскутова. Церемония награждения участников состоялась в Национальном центре «Россия».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.