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Студентка техникума из Иркутской области стала мастером региональной кухни

Она представила паштет из печени лося с черемшой и молочный кисель.

Источник: Национальные проекты России

Учащаяся Братского торгово-технологического техникума (БТТТ) Наталья Кудина вошла в число лауреатов Всероссийского проекта «Мастер региональной кухни России — 2026», сообщили в Центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования Иркутской области. Учреждение с 2023 года является базовой организацией кластера «Туризм и сфера услуг» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Под руководством преподавателя Светланы Качиной Наталья представила региональную кухню Иркутской области. На суд жюри она предложила паштет «Острожный» из печени лося с добавлением черемши и молочный кисель в качестве десерта.

Также дипломом в номинации «Лучший партнер-работодатель» отмечена опорный работодатель техникума Оксана Лоскутова. Церемония награждения участников состоялась в Национальном центре «Россия».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.