В Гурьевском районе беспилотники обнаружили заросшие и захламленные поля

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 23 апреля по 7 мая были зафиксированы нарушения. Это не только зарастание сорной травой, включая борщевик Сосновского, но и складирование отходов. Более того, в почве в итоге зафиксировали превышение содержания бензапирена и свинца. Это показали результаты лабораторных исследований.