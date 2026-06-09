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В Гурьевском районе беспилотники обнаружили заросшие и захламленные поля

Собственника земли привлекли к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор в Калининградской области использовал беспилотники — специалисты обследовали земельный участок площадью около 1,5 га вблизи поселка Прохоровка Гурьевского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 23 апреля по 7 мая были зафиксированы нарушения. Это не только зарастание сорной травой, включая борщевик Сосновского, но и складирование отходов. Более того, в почве в итоге зафиксировали превышение содержания бензапирена и свинца. Это показали результаты лабораторных исследований.

Собственнику земельного участка выдали предписание, он заплатил штраф.