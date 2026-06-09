Бывшего заммэра Нижнего Новгорода Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода Сергея Егорова осудили по делу о взятке.
Напомним, Сергея Егорова задержали в декабре 2025 года. Чиновник получил взятку в 120 000 рублей от коммерческой фирмы за содействие размещении парковок на муниципальных землях. Свою вину бывший заместитель мэра полностью признал.
Во время последнего слова экс-чиновник попросил наказание, не связанное с лишением свободы. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей. Кроме того, Сергею Егорову запрещено занимать должности на государственной службе в течение четырех лет.
Ранее сообщалось, что бывший глава нижегородского филиала Александр Парамонов РАНХиГС проведет 4 года в колонии.