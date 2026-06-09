В лесхозы Омской области передали новую спецтехнику

Новую специализированную технику передали в лесные хозяйства Омской области, сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона. Машины закупили в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».
По два автомобиля УАЗ переданы в Омский и Подгородный лесхозы. Высокопроходимые внедорожники предназначены для быстрого реагирования на возгорания и регулярного патрулирования лесных участков, позволяя добираться до очагов огня в условиях бездорожья.
Также проведена закупка тракторов для лесных питомников. Две единицы техники передали в Черлакский и Исилькульский лесхозы для подготовки почвы и ухода за сеянцами. Кроме того, созданному в этом году Крутинскому авиаотделению вручили два автомобиля «Соболь».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.