В лесхозы Омской области передали новую спецтехнику

Также проведена закупка тракторов для лесных питомников. Две единицы техники передали в Черлакский и Исилькульский лесхозы для подготовки почвы и ухода за сеянцами. Кроме того, созданному в этом году Крутинскому авиаотделению вручили два автомобиля «Соболь».