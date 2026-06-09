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В Крыму пройдет 2-й управленческий хакатон по производительности труда

Свои силы проверят более 100 собственников и топ-менеджеров региональных компаний.

Более 100 собственников и топ-менеджеров компаний Республики Крым примут участие в хакатоне по производительности труда, который пройдет в Алуште 19 июня, сообщили в Центре повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.

«В ходе хакатона топ-руководители не только соревнуются в уровне своих компетенций и качестве принимаемых решений, но и получают отличную возможность наглядно познакомиться с программами повышения квалификации “Лидеры производительности”, которые они затем могут бесплатно пройти в рамках федерального проекта “Производительность труда”», — пояснила организатор хакатона, директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.

По ее словам, к настоящему времени различные программы центра повышения производительности прошли более 100 крымских руководителей, в том числе таких значимых для экономики республики компаний, как «Крымхлеб», завод «Фиолент», санаторий «Саки». Для желающих принять участие в хакатоне регистрация доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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