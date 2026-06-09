Госдума одобрила нижегородскую инициативу о праве регионов на запрет вейпов

Госдума РФ приняла закон, который передает регионам право на запрет продажи вейпов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Теперь регионы могут самостоятельно принимать решения о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. В конце мая нижегородское заксобрание приняло закон, который ограничивает продажу таких курительных аппаратов в регионе с 1 сентября текущего. Предпринимателей-нарушителей планируют штрафовать.
Региональный закон приняла не только Нижегородская область. Инициативу также поддержали в Пермском крае и Пензенской области.
«Мы давно ждали решения федеральных коллег, изначально его инициировали и лоббировали. Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, 550 магазинов отказались от продажи вейпов в Нижегородской области.