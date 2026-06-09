Госдума одобрила нижегородскую инициативу о праве регионов на запрет вейпов

Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Теперь регионы могут самостоятельно принимать решения о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. В конце мая нижегородское заксобрание приняло закон, который ограничивает продажу таких курительных аппаратов в регионе с 1 сентября текущего. Предпринимателей-нарушителей планируют штрафовать.