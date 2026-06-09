Ростов стал центром притяжения для спасителей архитектурного наследия

В Ростовском театре драмы им. Горького торжественно открылся IX Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие — 2026». На протяжении трёх дней донская столица будет принимать ведущих урбанистов, реставраторов, архитекторов. На форум съехались 150 специалистов, представляющих 67 российских регионов. Организаторами выступили Правительство Ростовской области и Союз архитекторов РФ.
На церемонии открытия фестиваля выступил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Мы благодарны Союзу архитекторов России за выбор Ростова площадкой фестиваля. Такое масштабное мероприятие проходит у нас впервые. Донской край богат объектами культурного наследия и памятниками археологии. Возможно, ряд инициатив, которые сегодня будут озвучены, станут инициативами федерального уровня, и будут предложены законодателям для изменения нормативной базы", — отметил он. Особый акцент в области делают на привлечении бизнеса к спасению памятников. В историческом центре Ростова насчитывается свыше 500 объектов наследия, и многие из них ветшают. Поскольку бюджетных средств на всех не хватит, регион запускает механизмы государственно-частного партнёрства. Инвесторам предлагают передавать исторические здания на льготных условиях с единственным требованием: провести качественную реставрацию и сохранить охранный статус. На данный момент 31 такой лот уже выставлен на специализированной платформе. Федеральную поддержку региону подтвердил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Мы постоянно держим в фокусе, как совершенствовать законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьёзная совместная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия. Наша цель — ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. И вот важнейший результат: 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки, и теперь документ находится на подписи у Президента», — отметил Александр Шолохов. На фестивале гостей ждут не только деловые дискуссии и лекции, но и выездные экскурсии по донской столице и станице Старочеркасской. Важной частью форума станет спецпроект, посвящённый как аварийным памятникам, требующим срочного вмешательства, так и успешным кейсам их возрождения.
Напомним, что Ростов был выбран местом проведения фестиваля ещё в сентябре 2025 года. Соответствующее соглашение скрепили подписями губернатор Юрий Слюсарь и глава Союза архитекторов России Николай Шумаков.