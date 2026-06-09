Ростов стал центром притяжения для спасителей архитектурного наследия

«Мы постоянно держим в фокусе, как совершенствовать законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьёзная совместная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия. Наша цель — ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. И вот важнейший результат: 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки, и теперь документ находится на подписи у Президента», — отметил Александр Шолохов. На фестивале гостей ждут не только деловые дискуссии и лекции, но и выездные экскурсии по донской столице и станице Старочеркасской. Важной частью форума станет спецпроект, посвящённый как аварийным памятникам, требующим срочного вмешательства, так и успешным кейсам их возрождения.