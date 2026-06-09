Нанёс почти 200 ударов: воронежца осудили за убийство с особой жестокостью

В Воронеже суд вынес приговор 31-летнему мужчине по делу об убийстве с особой жестокостью и угрозе физической расправой своей супруге. На теле погибшего эксперты насчитали не менее 196 травматических воздействий. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре во вторник, 9 июня.
Преступление было совершено в сентябре 2025 года, когда осуждённый употреблял спиртное в лесном массиве на улице Чебышева со случайным 41-летним знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились. В ходе конфликта фигурант начал избивать знакомого руками, ногами, а после — стеклянной бутылкой и лопатой, которую под угрозой убийства на место преступления привезла жена осуждённого. При этом женщина пыталась словесно пресечь действия супруга.
Удары мужчина наносил в область расположения жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его тело обнаружил прохожий.
Нападавший же скрылся с места преступления, но его оперативно задержали полицейские у мини-рынка на улице Волго-Донской. После этого мужчину заключили под стражу.
Воронежец получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск жены погибшего о взыскании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.