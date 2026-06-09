Нанёс почти 200 ударов: воронежца осудили за убийство с особой жестокостью

Преступление было совершено в сентябре 2025 года, когда осуждённый употреблял спиртное в лесном массиве на улице Чебышева со случайным 41-летним знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились. В ходе конфликта фигурант начал избивать знакомого руками, ногами, а после — стеклянной бутылкой и лопатой, которую под угрозой убийства на место преступления привезла жена осуждённого. При этом женщина пыталась словесно пресечь действия супруга.