Рособрнадзор предостерег Белгородский государственный аграрный университет

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Центральный районный суд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) Андрея Сущенко в связи с тем, что он заключил контракт на участие в специальной военной операции.