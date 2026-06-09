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В дендрарии Волгограда родившиеся зимой бельчата вышли из домиков в вольер

Четверо малышей, родившихся зимой, впервые вышли из домиков и играют с сородичами.

Источник: Комсомольская правда

В дендрарии Красноармейского района Волгограда четверо малышей, которые родились минувшей зимой, наконец-то покинули свои уютные домики и активно осваивают просторный вольер. Маленькие пушистики уже вовсю играют со старшими сородичами, радуя посетителей своей ловкостью и любопытством, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Напомним, история беличьего семейства в дендрарии началась в прошлом году, когда сюда привезли 13 пушистых постояльцев. Зверьки быстро освоились на новом месте и даже принесли первое потомство. Сейчас в вольере обитает уже порядка 30 белочек — настоящий беличий городок.

Особенно трогательно наблюдать за малышами: они еще неуклюжи, но уже с большим энтузиазмом исследуют окружающий мир.

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