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В Нарткале Кабардино-Балкарии открыли детскую поликлинику

Раньше отделение для маленьких пациентов не имело собственного здания.

Капитальный ремонт здания для детской поликлиники завершился в городе Нарткале Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работы провели в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее детское отделение не имело собственного здания и принимало юных пациентов на базе межрайонной многопрофильной больницы. Это создавало неудобства для жителей и персонала. В рамках модернизации детской службы было решено выделить и отремонтировать здание бывшей районной поликлиники.

В ходе капитального ремонта обновили фасад, кровлю, установили новые оконные блоки, провели внутреннюю отделку, заменили все инженерные коммуникации и системы. Учреждение оснастили современным медицинским оборудованием. Новое детское поликлиническое отделение рассчитано на 150 посещений в смену и будет обслуживать около 18 тысяч прикрепленного населения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.