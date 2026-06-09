Годовалый ребенок пострадал во время пожара в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ночью 8 июня случился пожар в жилом доме — пострадал годовалый ребёнок. Информацию подтвердили в пресс‑службе регионального ГУ МЧС России.
Возгорание зафиксировали в переулке Дубенском. Пламя распространилось на крышу здания, пристроенный гараж и две квартиры. Общая площадь возгорания составила 159 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших.
Малыша с отравлением продуктами горения доставили в детскую областную больницу. Из здания эвакуировались ещё четыре человека, среди них — один несовершеннолетний.
Точная причина пожара пока не установлена. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия: очаг возгорания находился в зоне размещения бойлера и электрокотла.
Ранее один человек утонул в Нижегородской области за прошедшую неделю.