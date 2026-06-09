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Годовалый ребенок пострадал во время пожара в Нижнем Новгороде

Общая площадь возгорания составила 159 квадратных метров.

В Нижнем Новгороде ночью 8 июня случился пожар в жилом доме — пострадал годовалый ребёнок. Информацию подтвердили в пресс‑службе регионального ГУ МЧС России.

Возгорание зафиксировали в переулке Дубенском. Пламя распространилось на крышу здания, пристроенный гараж и две квартиры. Общая площадь возгорания составила 159 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших.

Малыша с отравлением продуктами горения доставили в детскую областную больницу. Из здания эвакуировались ещё четыре человека, среди них — один несовершеннолетний.

Точная причина пожара пока не установлена. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия: очаг возгорания находился в зоне размещения бойлера и электрокотла.

Ранее один человек утонул в Нижегородской области за прошедшую неделю.

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