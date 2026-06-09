Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Кропоткин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Специалисты получили почётные грамоты и юбилейные медали.

Источник: Клопс.ru

Социальных работников Калининградской области поздравили с профессиональным праздником. В церемонии награждения участвовали первые лица региона, включая губернатора Алексея Беспрозванных. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

Праздник был приурочен к 80-летию Калининградской области. На сцене десять специалистов с многолетним стажем получили юбилейные медали.

«Сегодня в системе социального обеспечения Калининградской области работает около четырёх тысяч специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам и семьям с детьми оказывают государственные, областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации», — отметил Кропоткин.

Власти области в 2026 году выделяют 42 млн рублей на жилищные сертификаты работникам соцзащиты.