Андрей Кропоткин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

«Сегодня в системе социального обеспечения Калининградской области работает около четырёх тысяч специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам и семьям с детьми оказывают государственные, областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации», — отметил Кропоткин.