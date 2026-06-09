Памятник академику Андрею Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

«Здесь Андрей Викторович жил, рядом работал, здесь формировалась научная школа, прославившая Нижний Новгород далеко за его пределами. Этот памятник говорит о признательности города человеку, который создавал его научную славу, о памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — рядом с нами, перед глазами новых поколений. Пусть школьники, студенты, молодые ученые, проходя мимо, видят: большая наука начинается не где-то далеко. Она рождается здесь — на нижегородской земле. Очень рад, что удалось открыть памятник именно к 100-летию со дня рождения Андрея Викторовича. От имени городской Думы и от себя лично благодарю всех, кто помог воплотить эту инициативу», — уточнил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.