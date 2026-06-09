Памятник академику Андрею Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде

Памятник основателю и первому директору Института прикладной физики Российской академии наук, академику РАН, почетному гражданину Нижнего Новгорода Андрею Гапонову-Грехову открыли сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Гордумы.
Монумент установлен к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-радиофизика, которое отметили 7 июня 1926 года. Он располагается в сквере имени А. В. Гапонова-Грехова на пересечении улиц Ульянова и Провиантской.
«Есть люди, которые входят в историю еще при своей жизни. Имя выдающегося радиофизика Андрея Викторовича Гапонова-Грехова — в ряду великих мировых ученых. Он прославил российскую научную школу, воспитал целое поколение известных ученых, передавая им не только знания, но и свою преданность к делу», — сказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
Установка монумента завершила формирование единого мемориального пространства, посвященного Андрею Гапонову-Грехову.
«Здесь Андрей Викторович жил, рядом работал, здесь формировалась научная школа, прославившая Нижний Новгород далеко за его пределами. Этот памятник говорит о признательности города человеку, который создавал его научную славу, о памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — рядом с нами, перед глазами новых поколений. Пусть школьники, студенты, молодые ученые, проходя мимо, видят: большая наука начинается не где-то далеко. Она рождается здесь — на нижегородской земле. Очень рад, что удалось открыть памятник именно к 100-летию со дня рождения Андрея Викторовича. От имени городской Думы и от себя лично благодарю всех, кто помог воплотить эту инициативу», — уточнил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
Кстати, напомним, что инициатива установки памятника исходила от Института прикладной физики РАН и была единогласно поддержана депутатами городской Думы на очередном заседании 27 мая.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркнул, что имя «академика по праву вписано не только в летопись Нижнего Новгорода, но и мировой науки».
«Он был выдающимся ученым, основателем целого научного направления в области радиофизики и физики плазмы. Именно на нижегородской земле он основал Институт прикладной физики, который под его руководством стал одним из ведущих физических центров страны. Памятник, который появился здесь — это не просто дань уважения прошлому. Это символ. Символ того, что Нижний Новгород был, есть и будет всегда кузницей передовых идей и прорывных технологий. И то, что памятник установлен именно в нашем городе, который Гапонов-Грехов прославил своими научными трудами, абсолютно закономерно и справедливо. Пусть этот монумент служит напоминанием для молодого поколения: наука начинается здесь, на нашей земле, а величие складывается из преданности своему делу и любви к родному городу», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Справка.
Андрей Викторович Гапонов-Грехов (1926−2022) — крупнейший российский ученый и организатор отечественной науки в области радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики, и нелинейной динамики. Основатель и первый директор Института прикладной физики Академии наук СССР (сейчас — Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук).
Член-корреспондент АН СССР с 1964 года, академик АН СССР с 1968 года. Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР и Демидовской премии, Почетный гражданин Нижнего Новгорода. Награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также высшей наградой Российской академии наук «Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова».