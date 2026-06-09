Глеб Никитин: Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что вейпы должны исчезнуть с прилавков сразу после того, как это станет возможным; подробности также опубликованы в пресс‑службе губернатора и правительства региона. Государственная Дума РФ единогласно приняла изменения в закон, дающие регионам право самостоятельно вводить запреты на продажу вейпов и жидкостей к ним, и председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал субъектам не откладывать принятие соответствующих решений.
Нижегородская область, как и Пермский край с Пензенской областью, уже приняла региональные законы в этой сфере, которые, по словам Володина, могут служить моделью для других регионов. Глеб Никитин отметил, что инициатива по ограничению продажи вейпов исходила от региона и получила поддержку на федеральном уровне: ранее он обратился с этой инициативой к президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Сарове, и глава государства признал предложение своевременным и важным для защиты здоровья молодёжи.
28 мая Законодательное собрание региона приняло в двух чтениях закон, устанавливающий дополнительные меры по охране здоровья граждан от последствий употребления никотинсодержащей продукции. Документ запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям розничную торговлю вейпами и их передачу третьим лицам, а также хранение и иные способы распространения такой продукции. Вопросы приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, в том числе сроки начала действия ограничений, будут решаться после вступления в силу нового федерального закона.
Масштабная работа по ограничению распространения вейпов среди молодёжи началась в регионе этой весной: ужесточены проверки торговых точек, особенно вблизи образовательных учреждений, где такая торговля запрещена. Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проводит разъяснительную работу с торговыми центрами и предпринимателями и предлагает бизнесу возможность добровольно отказаться от реализации вейпов. С сентября 2025 года действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению (https://minprom.nobl.ru/activity/73358/), и уже более 600 точек в регионе вывели вейпы из оборота.
Для получения обратной связи от жителей запущен чат‑бот «АНТИВЕЙП» в мессенджере МАХ (https://max.ru/antivape_iro_bot). Через него родители, школьники, студенты и неравнодушные граждане могут сообщать о фактах розничной продажи вейпов в непосредственной близости от учебных заведений — такие действия нарушают статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан…». В чат‑боте также предусмотрена возможность сигнализировать о случаях курения подростков на территории образовательных организаций; поступающая информация направляется директорам школ и используется исключительно для профилактических мер. Министерство гарантирует конфиденциальность поступающих данных.
Отказ от курения и алкоголя и распространение культуры здорового образа жизни являются приоритетами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого регионы обязаны усиливать профилактику вредных привычек и защищать здоровье молодёжи.