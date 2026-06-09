Глеб Никитин: Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным

Нижегородская область, как и Пермский край с Пензенской областью, уже приняла региональные законы в этой сфере, которые, по словам Володина, могут служить моделью для других регионов. Глеб Никитин отметил, что инициатива по ограничению продажи вейпов исходила от региона и получила поддержку на федеральном уровне: ранее он обратился с этой инициативой к президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Сарове, и глава государства признал предложение своевременным и важным для защиты здоровья молодёжи.