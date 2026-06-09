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«Балтика» ищет подрядчика для проведения аудита финансовой отчётности за 2026 год

Клуб готов потратить на указанные услуги до 730 тысяч рублей.

Акционерное общество «Футбольный клуб “Балтика”» ищет подрядчика для оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчётности за 2026 год и по подготовке аудиторского заключения для прохождения заказчиком процедуры лицензирования в Российском футбольном союзе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 25 июня. Итоги аукциона планируют подвести 26 июня. Контракт необходимо исполнить с 1 октября 2026 года по 10 апреля 2027-го. Клуб готов потратить на указанные услуги до 730 тысяч рублей: 182 500 в текущем году, ещё 547 500 — в 2027-м. Источник финансирования — собственные средства.

В качестве цели аудита указано выражение мнения аудитора о достоверности финансовой отчётности заказчика. Подрядчику в числе прочего необходимо провести аудит учредительных документов общества, внеоборотных активов, производственных запасов, расходов на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств и финансовых вложений. Также требуется проверить соответствие бухгалтерской отчётности требованиям действующего законодательства.