«Балтика» ищет подрядчика для проведения аудита финансовой отчётности за 2026 год

Акционерное общество «Футбольный клуб “Балтика”» ищет подрядчика для оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчётности за 2026 год и по подготовке аудиторского заключения для прохождения заказчиком процедуры лицензирования в Российском футбольном союзе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 25 июня. Итоги аукциона планируют подвести 26 июня. Контракт необходимо исполнить с 1 октября 2026 года по 10 апреля 2027-го. Клуб готов потратить на указанные услуги до 730 тысяч рублей: 182 500 в текущем году, ещё 547 500 — в 2027-м. Источник финансирования — собственные средства.
В качестве цели аудита указано выражение мнения аудитора о достоверности финансовой отчётности заказчика. Подрядчику в числе прочего необходимо провести аудит учредительных документов общества, внеоборотных активов, производственных запасов, расходов на производство, готовой продукции и товаров, денежных средств и финансовых вложений. Также требуется проверить соответствие бухгалтерской отчётности требованиям действующего законодательства.