«Балтика» ищет подрядчика для проведения аудита финансовой отчётности за 2026 год

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 25 июня. Итоги аукциона планируют подвести 26 июня. Контракт необходимо исполнить с 1 октября 2026 года по 10 апреля 2027-го. Клуб готов потратить на указанные услуги до 730 тысяч рублей: 182 500 в текущем году, ещё 547 500 — в 2027-м. Источник финансирования — собственные средства.