Неугодные @: в России введут штрафы для сайтов за вход через Gmail и другие иностранные сервисы

Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтениях. За нарушение владельцев ресурсов будут наказывать рублём: физических лиц — на 10−20 тысяч, должностных — на 30−50 тысяч, компании — на 500−700 тысяч рублей. Как пояснил первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, речь идёт о тех, кто уже два года игнорирует требования.