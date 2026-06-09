Роспотребнадзор посоветовал выбирать ягоды насыщенного цвета и аромата

С наступлением сезона на прилавках начинают появляться клубника и черешня. Покупатели ценят эти продукты за вкус, содержание витаминов, минералов и других полезных веществ, поэтому калининградский Роспотребнадзор назвал несколько правил, о которых надо помнить при выборе ягод.
Специалисты советуют покупать клубнику, черешню и другую плодоовощную продукцию только в местах, где санкционирована торговля. То есть в магазинах или на рынке. При покупке стоит обратить внимание на соблюдение санитарных норм в точке и условия хранения продукции.
Внимательно осмотрите ягоды, убедитесь, что на плодах нет вмятин, повреждений, плесени или следов гниения. Качественная и спелая продукция обладает насыщенным, приятным ароматом, естественным цветом и плотной консистенцией.
Как выбрать клубнику?
В Калининградской области период созревания клубники обычно приходится на середину июня — начало июля.
Хорошая ягода должна быть сухой, без признаков гниения и повреждений. Также ее цвет должен быть ярким и насыщенным. Убедитесь, что поверхность ягоды гладкая, упругая и блестящая, а запах — яркий, характерный для свежей клубники.
MK.Ru отмечает, что также надо обратить особое внимание на зеленые листики у основания ягоды. Они не должны быть увядшими. Крупный размер клубники не всегда говорит о наличии нитратов, обычно он зависит от сорта ягоды.
Для того чтобы надолго сохранить клубнику, специалисты рекомендуют замораживать ее небольшими порциями. Однако повторно замораживать ягоды нельзя. Также можно приготовить варенье или джем, но вкус клубники поменяется, а часть витаминов потеряется.
Как выбрать черешню?
Черешня — кладезь витамина Е, аскорбиновой кислоты, меди и антиоксидантов. При покупке необходимо обращать внимание на плодоножку — она должна быть зеленой и упругой.
Также убедитесь, что ягоды сухие, плотные и блестящие, но не слишком мягкие или чрезмерно твердые. Если при осмотре черешни вы заметили в ящике много подгнивших плодов, то от покупки лучше отказаться.
По словам специалистов, темные сорта черешни обычно обладают более насыщенным вкусом и высоким содержанием полезных веществ.