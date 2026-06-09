Глеб Никитин: Вейпы пропадут с прилавков сразу, когда это станет возможным

— Больно видеть, как наши ребята подсаживаются на эту «иглу», особенно в молодом возрасте. Свое внутреннее решение о том, что вейпы не должны продаваться в регионе, приняли уже давно, а в мае закрепили его в региональном законодательстве. Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным, — заявил Глеб Никитин.