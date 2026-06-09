В Бугульме Татарстана отметили Всемирный день велосипеда

Праздник прошел на территории скейт-парка в сквере Дома техники. Творческая команда учреждения при поддержке волонтеров культуры организовала развлекательно-игровую программу под названием «Закрути педали». Для юных любителей велоспорта подготовили викторины на знание правил дорожного движения и устройства транспорта, а также эстафеты на скорость и ловкость. Кроме того, провели показательные выступления с элементами трюков и гонки. Самые быстрые гонщики получили призы.