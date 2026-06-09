В Нижнем Новгороде выявили общежитие для нелегальных мигрантов

Кроме того, полицейскими задокументировано два факта фиктивной постановки иностранцев на учет. Трое задержанных предъявили документы о регистрации в одном из садовых товариществ, однако признались, что никогда там не проживали. Проверка показала, что этот адрес, как и один из адресов на проспекте Гагарина, используется для массовой фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Проводится проверка.