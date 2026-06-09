Школа № 137 в Екатеринбурге получила статус агропромышленной

Екатеринбургская школа № 137 получила статус агропромышленной школы и сертификат Российской академии наук, сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Это способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В России таким статусом обладают 16 образовательных учреждений. В школе № 137 разрабатывают учебники и программы по агротехнологическому профилю: уже созданы курсы по внеурочной научной деятельности в области биотехнологии, генетики и селекции. На пришкольном участке площадью почти 1 га расположены пять теплиц, где дети выращивают овощи и ягоды.
«В летнее время Рефтинская птицефабрика привозит в школу цыплят. Дети ухаживают за ними, проводя различные исследования, в том числе для пищевых добавок», — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.