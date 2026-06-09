Школа № 137 в Екатеринбурге получила статус агропромышленной

В России таким статусом обладают 16 образовательных учреждений. В школе № 137 разрабатывают учебники и программы по агротехнологическому профилю: уже созданы курсы по внеурочной научной деятельности в области биотехнологии, генетики и селекции. На пришкольном участке площадью почти 1 га расположены пять теплиц, где дети выращивают овощи и ягоды.