RS: Трамп рискует еще больше увязнуть в «ближневосточном болоте»

Несмотря на то что Трамп на прошлой неделе заявил, что именно он принимает «все решения на Ближнем Востоке», он не исключил, что препятствием для мирных переговоров могут стать «глупость или невежество», пишет Конор Эколз в статье для американского журнала Responsible Statecraft.