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RS: Трамп рискует еще больше увязнуть в «ближневосточном болоте»

На фоне стремительной эскалации конфликта между Израилем и Ираном йеменские хуситы пригрозили «полным и абсолютным запретом» на израильское судоходство в Красном море. Хрупкое перемирие на Ближнем Востоке пошатнулось, а президент США Дональд Трамп рискует еще больше увязнуть в «ближневосточном болоте».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Несмотря на то что Трамп на прошлой неделе заявил, что именно он принимает «все решения на Ближнем Востоке», он не исключил, что препятствием для мирных переговоров могут стать «глупость или невежество», пишет Конор Эколз в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

Последние события наглядно демонстрируют неспособность США влиять на конфликт, который длится уже четвертый месяц.

Израиль не демонстрирует стремления к миру, а влиятельные произраильские круги в США призывают Трампа к свержению иранского правительства. Несмотря на заявления Ирана о необходимости учета ситуации в Ливане для прекращения огня, Тель-Авив намерен продолжить борьбу с «Хезболлой».

Вступление в войну хуситов только усложнит ситуацию, считает Эколз.

Группировка завоевала симпатию на Ближнем Востоке, нанося «удары возмездия» по Израилю за его действия в Газе. Сейчас, когда израильские силы втянуты в бои на нескольких направлениях, хуситы, по мнению автора, увидели шанс укрепить свою репутацию и достичь давней цели — дать отпор Израилю.

Если хуситы действительно перекроют израильское судоходство, администрации Трампа придется решать еще одну проблему — восстанавливать доступ к стратегически важной водной артерии, которая из-за блокады Ормузского пролива уже играет ключевую роль в экспорте нефти для арабских стран Персидского залива.

Но, несмотря на все попытки администраций Байдена и Трампа, американские военные до сих пор не смогли усмирить хуситов, подчеркивает Эколз.

Иран в понедельник пообещал прекратить атаки на Израиль в обмен на прекращение обстрелов Ливана со стороны ЦАХАЛ. Это четко указывает на то, что для достижения соглашения с Ираном Трампу потребуется сначала обуздать Израиль, приходит к выводу Эколз.

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