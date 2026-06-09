RS: Трамп рискует еще больше увязнуть в «ближневосточном болоте»

Несмотря на то что Трамп на прошлой неделе заявил, что именно он принимает «все решения на Ближнем Востоке», он не исключил, что препятствием для мирных переговоров могут стать «глупость или невежество», пишет Конор Эколз в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
Группировка завоевала симпатию на Ближнем Востоке, нанося «удары возмездия» по Израилю за его действия в Газе. Сейчас, когда израильские силы втянуты в бои на нескольких направлениях, хуситы, по мнению автора, увидели шанс укрепить свою репутацию и достичь давней цели — дать отпор Израилю.
Если хуситы действительно перекроют израильское судоходство, администрации Трампа придется решать еще одну проблему — восстанавливать доступ к стратегически важной водной артерии, которая из-за блокады Ормузского пролива уже играет ключевую роль в экспорте нефти для арабских стран Персидского залива.
Иран в понедельник пообещал прекратить атаки на Израиль в обмен на прекращение обстрелов Ливана со стороны ЦАХАЛ. Это четко указывает на то, что для достижения соглашения с Ираном Трампу потребуется сначала обуздать Израиль, приходит к выводу Эколз.