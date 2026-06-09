Сервисы для экспортеров интегрируют в «Госуслуги»

«Подписанное соглашение — важный шаг к созданию по‑настоящему бесшовной цифровой среды для бизнеса. Мы выстраиваем систему так, чтобы предприниматели могли получать весь комплекс необходимых услуг в сфере ВЭД в одном месте и с привычным для них пользовательским опытом. Интеграция с порталом госуслуг позволит кратно повысить удобство и скорость взаимодействия экспортеров с государством», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.