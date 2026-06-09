Сервисы для экспортеров интегрируют в «Госуслуги»

Функционал платформы «Мой экспорт» интегрируют в Единый портал государственных услуг. Соответствующее соглашение подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ).
«Объединяя экспертизу РЭЦ в сфере поддержки экспорта и возможности цифровой инфраструктуры Минцифры, мы формируем принципиально новый уровень сервиса для участников внешнеэкономической деятельности. Наша задача — минимизировать административные барьеры и сделать процесс получения господдержки максимально простым и понятным. Уверена, что совместная работа с Минцифры позволит кратно ускорить цифровизацию экспортной отрасли и вывести поддержку российских компаний на новый уровень», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Так, планируется создать специализированный бренд «Госуслуги. ВЭД» для предоставления услуг в сфере внешнеторговой деятельности (ВЭД), обучить робота Макса новым возможностям портала и создать отдельный раздел для участников ВЭД на портале «Госуслуги». Все это позволит экспортерам получить доступ к полному комплексу услуг и мер поддержки в одном месте и в привычном формате. При этом сайт платформы «Мой экспорт» продолжит работать в привычном режиме.
«Подписанное соглашение — важный шаг к созданию по‑настоящему бесшовной цифровой среды для бизнеса. Мы выстраиваем систему так, чтобы предприниматели могли получать весь комплекс необходимых услуг в сфере ВЭД в одном месте и с привычным для них пользовательским опытом. Интеграция с порталом госуслуг позволит кратно повысить удобство и скорость взаимодействия экспортеров с государством», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.