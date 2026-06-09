Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проекты

До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, претендовать на гранты волгоградцы могут в в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи». До 16 июля через систему «Молодежь России» принимаются заявки на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты».
— Участниками конкурса могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый вправе представить не более одной заявки, — уточняют в региональном комитете молодежной политики.
Предложить свои идеи волгоградцы могут по 18 номинациям:
#создавай_возможности (занятость молодежи, в том числе самозанятость);
#развивай_среду (развитие малых территорий);
#объединяй (межкультурный диалог и международное сотрудничество);
#защищай (противодействие идеологии экстремизма и терроризма);
#стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ);
#сохраняй_природу (экологическое просвещение);
#двигай_сообщества (студенческие сообщества ссузов);
#вдохновляй (творческие инициативы и культурно-образовательная среда);
#делись_опытом (передача опыта и наставничество);
#береги (развитие гражданской идентичности);
#открывай_страну (молодежный туризм);
#будь_здоров (спорт и ЗОЖ);
#помни (сохранение исторической памяти);
#расскажи_о_главном (молодежные медиа);
#родные_любимые (сохранение семейных ценностей);
#МЫВМЕСТЕ (добровольчество);
#Ты_не_один (профилактика девиантного поведения и социализация молодежи);
#вклад_в_будущее (вовлечение молодежи в науку и технологии).
На что можно будет потратить средства? Например, на организацию образовательных курсов, закупку оборудования и другие цели. Обратиться за поддержкой в подготовке проекта можно к амбассадорам Росмолодежь. Гранты — Виктории Василевской и Эльвире Сейткалиевой, студенткам ВолгГМУ.
В 2025 году победителем конкурса «Росмолодежь. Гранты: микрогранты» стала студентка ВолгГМУ Марина Сулейманова. На 173 тыс. рублей она провела медиашколу студенческих отрядов Волгоградской области. Всего в прошлом году 39 молодых жителей региона суммарно привлекли около 24 млн рублей в первом и втором сезонах конкурса Росмолодежь. Гранты среди физических лиц.
Напомним, что в Волгоградской области реализуется комплекс мер по созданию условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала молодежи. Свои инициативы молодые люди предлагают на регулярных встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Поддержка талантов и повышение социальной активности соответствуют ключевым целям национального проекта «Молодежь и дети». Узнать о доступных возможностях и заполнить анкету можно на сайте национальныеприоритеты.рф.
Фото: архив ИА «Высота 102».