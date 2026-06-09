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Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проекты

До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив.

До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, претендовать на гранты волгоградцы могут в в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи». До 16 июля через систему «Молодежь России» принимаются заявки на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты».

— Участниками конкурса могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый вправе представить не более одной заявки, — уточняют в региональном комитете молодежной политики.

Предложить свои идеи волгоградцы могут по 18 номинациям:

#создавай_возможности (занятость молодежи, в том числе самозанятость);

#развивай_среду (развитие малых территорий);

#объединяй (межкультурный диалог и международное сотрудничество);

#защищай (противодействие идеологии экстремизма и терроризма);

#стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ);

#сохраняй_природу (экологическое просвещение);

#двигай_сообщества (студенческие сообщества ссузов);

#вдохновляй (творческие инициативы и культурно-образовательная среда);

#делись_опытом (передача опыта и наставничество);

#береги (развитие гражданской идентичности);

#открывай_страну (молодежный туризм);

#будь_здоров (спорт и ЗОЖ);

#помни (сохранение исторической памяти);

#расскажи_о_главном (молодежные медиа);

#родные_любимые (сохранение семейных ценностей);

#МЫВМЕСТЕ (добровольчество);

#Ты_не_один (профилактика девиантного поведения и социализация молодежи);

#вклад_в_будущее (вовлечение молодежи в науку и технологии).

На что можно будет потратить средства? Например, на организацию образовательных курсов, закупку оборудования и другие цели. Обратиться за поддержкой в подготовке проекта можно к амбассадорам Росмолодежь. Гранты — Виктории Василевской и Эльвире Сейткалиевой, студенткам ВолгГМУ.

В 2025 году победителем конкурса «Росмолодежь. Гранты: микрогранты» стала студентка ВолгГМУ Марина Сулейманова. На 173 тыс. рублей она провела медиашколу студенческих отрядов Волгоградской области. Всего в прошлом году 39 молодых жителей региона суммарно привлекли около 24 млн рублей в первом и втором сезонах конкурса Росмолодежь. Гранты среди физических лиц.

Напомним, что в Волгоградской области реализуется комплекс мер по созданию условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала молодежи. Свои инициативы молодые люди предлагают на регулярных встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Поддержка талантов и повышение социальной активности соответствуют ключевым целям национального проекта «Молодежь и дети». Узнать о доступных возможностях и заполнить анкету можно на сайте национальныеприоритеты.рф.

Фото: архив ИА «Высота 102».