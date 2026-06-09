К бедности и болезням! Что запрещено на Никиту Исповедника, 10 июня 2026-го

В светском календаре 10 июня — это день, когда сладкое безумие встречается с гениальной простотой, день, в котором гастрономический восторг пожимает руку инженерной мысли.
Всемирный день мороженого — о десерте, который тысячи лет был роскошью для избранных, а стал доступным удовольствием для всех.
И День рождения шариковой ручки — об изобретении, которое положило конец кляксам и промокашкам. Один праздник — о прохладе в жаркий полдень, другой — о буквах, выведенных на бумаге. И тот и другой — о том, как простое меняет мир.
Мороженое: 3000 лет от китайского льда до массовых продаж.
10 июня сладкоежки всего мира достают вафельные рожки и вспоминают: сегодня Всемирный день мороженого. Праздник появился в 1997 году благодаря Бену Коэну и Джерри Гринфилду — друзьям, открывшим знаменитое кафе‑мороженое. Идея была проста: в честь годовщины собственного дела они устроили бесплатную раздачу лакомства, и инициатива мгновенно разлетелась по миру. Дата выбрана не случайно: считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого, и оно стало доступно широкой публике, перестав быть аристократической причудой.
Но история мороженого уходит в глубь тысячелетий. Уже в III тысячелетии до нашей эры знатные жители Древнего Китая угощались замороженным десертом. Рецепты хранились в строжайшем секрете, передаваясь от мастера к ученику. В Европу, по легенде, мороженое привёз Марко Поло в XIII веке, а в XVIII столетии лакомство добралось и до России — его готовили из замороженного молока, творога, сметаны, ягод и шоколада.
Как празднуют сегодня.
10 июня — это не официальный выходной, а повод для радости. В крупных городах устраивают фестивали, флешмобы и концерты, афишируя богатство вкусов — от классического пломбира до малинового сорбета. В ГУМе, например, у центрального фонтана мороженое продают известные актёры, спортсмены и телеведущие.
День мороженого — гимн лёгкости, детству и лету. Даже если вы на диете, в этот день можно сделать исключение. В конце концов, по статистике, жители Земли съедают одну порцию мороженого каждые три секунды. Не отставайте!
Шариковая ручка: братья Биро, хитрый коммивояжер и мировая письменная революция.
В тот же день, 10 июня 1943 года, скромный коммивояжёр Милтон Рейнолдс оформил патент в США — дату, которую сейчас считают днём рождения современной шариковой ручки. Вот только изобрёл её вовсе не он, а венгерский журналист Ласло Биро.
История, достойная пера О. Генри. В 1938 году Биро вместе с братом Георгом, химиком, создал первый рабочий образец: стержень с вращающимся металлическим шариком на конце, который равномерно наносил быстросохнущую печатную краску на бумагу. Устройство работало без подтеканий, и братья запустили производство в Аргентине (где ручки до сих пор называют «бироме»). Когда Милтон Рейнолдс, колесивший по командировкам, добыл там пару экземпляров, он быстро смекнул, что к чему: патентный срок на подобное изобретение в США истёк, и предприимчивый американец перерегистрировал технологию на своё имя.
Так или иначе, именно Рейнолдс открыл путь массовому производству ручек. Правда, продавались они на старте по 150 долларов в пересчёте на сегодняшние деньги, но лётчики Королевских ВВС оценили идею раньше всех: на высоте перьевые ручки не текли и не капали, что было настоящим спасением в небе. К концу 1940-х годов шариковые ручки завоевали планету: их дешевизна, надёжность и чистота письма сделали своё дело, навсегда вытеснив перьевые «чернильницы» и промокашки.
Эти два праздника на одной дате — два примера того, как человечество превращает обыденность в искусство. Мороженое, когда‑то доступное лишь знатным особам, сегодня — символ лета и беззаботного детства. Шариковая ручка, спасённая от забвения изобретательской настырностью, — инструмент, который пишет наши мысли, планы и черновики великих романов.
Так что 10 июня — это тот день, когда надо купить двойную порцию пломбира в вафельном стаканчике и записать рецепт (или план отпуска) шариковой ручкой на первом попавшемся листке. И подумать: великие изобретения начинаются с малого — с желания не пачкать бумагу и радовать вкусовые рецепторы. И то и другое человечество освоило блестяще. Осталось наслаждаться результатами.
Никита — хранитель гусей.
В церковном календаре это день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, святого IX века, который прославился своим милосердием и щедростью — помогал нищим, сиротам, вдовам и жертвам несправедливых преследований. За праведную жизнь его рукоположили в сан епископа. В период иконоборчества он мужественно обличал еретиков, за что был отправлен в ссылку, где и закончил свои дни. У мощей святого происходили многочисленные чудеса. В народе его почитали как покровителя домашней птицы, особенно гусей. Ему молились, чтобы он оберегал птичий двор от болезней и хищников. (IX век), а также святителя Игнатия, епископа Ростовского (XIII век).
В народном календаре этот день получил яркие названия: Никита Гусятник, Полудница и Никита — хранитель гусей.
Этот день наши предки посвящали двум вещам: заботе о домашней птице и осторожности перед духами полудня. Название «Гусятник» закрепилось за святым Никитой, которого на Руси считали главным покровителем гусей и уток. Крестьяне говорили: «Никита — хранитель гусей, моли ему — будут целее».
Полудница.
Второе название — «Полудница» — связано с поверьем, что именно с этого дня в полях, во ржи, появляются загадочные духи — полудницы. Их можно было заметить в самое пекло, когда солнце достигает зенита. Эти духи имели двойственную природу: они могли и защитить урожай от палящего зноя, и навредить неосторожному путнику.
По поверьям, они летали над землёй как золотистые облачка и водили хороводы. Считалось, что они могли:
У малышей, оставленных в поле без присмотра, вызывать бессонницу и плач.
Мужчинам, задержавшимся в поле в самый солнцепёк, насылать боль в шее.
Девушек вовлекать в танцы, которые могли закончиться болезненной усталостью.
Но если девушка оказывалась проворнее, могла вернуться домой с богатым приданым.
У них была огромная сковорода — они могли поворачивать её так, чтобы лучи солнца выжигали злаки, а могли и укрывать рожь и пшеницу от палящих лучей.
Главным делом дня была забота о гусях и другой домашней птице. Крестьяне верили, что, если в этот день задобрить птицу, она будет здоровой и плодовитой.
Для утят и гусят варили специальное угощение — пшёнку на святой воде с добавлением куриных яиц. Считалось, что это оздоравливает птенцов и помогает им расти крепкими. Хозяйки обходили дворы, кормили птицу и приговаривали молитвы, прося у святого защиты для птичьего выводка. Птицу в этот день не продавали и не обижали — это был строжайший запрет дня.
Традиции 10 июня: задобрить духов.
Особое уважение 10 июня проявляли к полудницам, соблюдая осторожность в полдень. Считалось, что именно в полдень духи полей особенно активны. Поэтому запрещалось работать в поле в полдень — крестьяне старались завершить все дела до наступления жары. Детям запрещалось гулять в полдень — верили, что полудницы могут закружить ребёнка так, что он заблудится. Девушкам не рекомендовали выходить из дома — чтобы не попасть в хоровод полудниц. Чтобы задобрить духов и не навлечь беду, им оставляли в поле угощение — пряники и хлеб.
Для беременных женщин в этот день делалось исключение. Считалось, что 10 июня им полезно выходить в поле, где к тому времени уже начинала колоситься рожь. Это помогало детям получить от растущих колосьев здоровье. Роды, начавшиеся на ниве в этот день, обещали быть лёгкими, а новорождённый малыш вместе с мамой будут наделены природным здоровьем и крепостью.
Если малыши спали беспокойно, на рассвете их выносили во двор. Мать становилась лицом к утреннему светилу, читала заговор и шла домой, не отворачиваясь от солнца. Верили, что это помогает вернуть детям спокойный сон.
10 июня было принято наводить порядок в доме, тщательно выметая пол и порог. А вот открывать окна и двери настежь строжайше запрещалось — считалось, что через них могут проникнуть нечистые духи. Также не рекомендовали приглашать в этот день гостей, так как они могли «унести достаток» из дома.
Поскольку полевые работы в полдень были под запретом, день посвящали спокойным домашним занятиям: рукоделию, чтению, другим тихим делам, не требующим большого шума и суеты.
Запреты Никитина дня: гостей не приглашать.
Чего категорически нельзя было делать 10 июня:
Работать в поле в полдень — главный запрет дня, иначе полудницы могут наслать болезнь.
Ругать детей, произносить бранные слова, ссориться — к разладу в семье.
Открывать окна и двери настежь — чтобы не впустить в дом нечистую силу.
Приглашать в дом гостей — могут «унести» достаток и удачу.
Продавать гусей и другую домашнюю птицу — к бедности и болезням в доме.
Стричь волосы, рубить деревья — можно «обрезать» свою удачу.
Отправляться в дальнюю дорогу, начинать важные дела — путь будет неудачным.
Пугать детей страшными историями — в душе ребёнка может остаться негативный след.
Одним словом, 10 июня — это день почитания домашней птицы, осторожного сосуществования с духами природы и спокойного семейного быта.
Центральное место занимает культ святого Никиты Исповедника, который «превратился» в народном сознании в покровителя гусей — возможно, из-за того, что епископ был известен своей кротостью и заботой о слабых. Полудницы — один из самых ярких образов славянской низшей мифологии — духи полей, которые могли как защитить, так и уничтожить урожай. Интересно, что беременным женщинам, напротив, рекомендовали выходить в поле — это исключение подчёркивает особую магическую связь между женским плодородием и плодородием земли.
«Тишина» в полдень — не просто суеверие, а разумная мера предосторожности в жарком климате: наши предки знали, что работать в самый солнцепёк опасно для здоровья. Многочисленные запреты (на стрижку, на рубку деревьев, на открытые окна, на гостей) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день перехода к устойчивому лету человек особенно уязвим, и любое неверное действие может лишить его удачи, здоровья и достатка.
Как прожить 10 июня: наведите порядок.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. Покормите птиц. Если живёте за городом — уделите внимание домашней птице. Если нет — просто покормите голубей или воробьёв в парке. По древней традиции, это привлекает в дом удачу и достаток.
2. Завершите работу до обеда. Постарайтесь спланировать день так, чтобы самые важные и трудозатратные дела сделать в первой половине дня, а после полудня отдохнуть. Это и полезно для здоровья, и дань древней мудрости.
3. Проведите тихий семейный вечер. Посвятите время близким, без ссор и выяснений отношений. Займитесь спокойными делами — почитайте книгу, посмотрите хороший фильм, поговорите по душам. День располагает к уюту и покою.
4. Наведите порядок, но не открывайте окна настежь. Следуя обычаю, сделайте лёгкую уборку: выметите пол, протрите пыль. А вот окна и двери лучше держать прикрытыми — по примете, чтобы не впустить нечисть.
5. Не стригитесь (хотя бы сегодня). Отложите поход к парикмахеру — по примете, можно «обрезать» свою удачу.
6. Не принимайте гостей и не ходите в гости. Лучше провести день в узком семейном кругу. По поверью, гости могут «унести» из дома достаток.
7. Беременным женщинам — выйти на природу (на рассвете). Если есть возможность, прогуляйтесь на рассвете по парку или полю. Считается, что это придаст сил будущей маме и здоровье будущему ребёнку.
8. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может привести к разладу в семье.
Приметы дня на 10 июня:
Тихий, безветренный день — к богатому урожаю.
Утром обильная роса — пшеница будет густой, к хорошему урожаю зерновых.
Гуси хлопают крыльями и чистятся — к дождю.
Ласточки низко летают — к дождю; высоко — к ясной погоде.
Ящерицы греются на солнце — к дождю с ветром.
Воздух над лесом синеет — к теплой погоде.
Навозные жуки копошатся, не взлетая — к сырой погоде.
Дождь крупными каплями — к затяжному ненастью.
После дождя радуга быстро исчезает — к ясной погоде; долго сохраняется — к ненастью.
Чем жарче день, тем холоднее будет декабрь и февраль.
Собака валяется по земле — к сильному и продолжительному дождю.