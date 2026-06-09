К бедности и болезням! Что запрещено на Никиту Исповедника, 10 июня 2026-го

В церковном календаре это день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, святого IX века, который прославился своим милосердием и щедростью — помогал нищим, сиротам, вдовам и жертвам несправедливых преследований. За праведную жизнь его рукоположили в сан епископа. В период иконоборчества он мужественно обличал еретиков, за что был отправлен в ссылку, где и закончил свои дни. У мощей святого происходили многочисленные чудеса. В народе его почитали как покровителя домашней птицы, особенно гусей. Ему молились, чтобы он оберегал птичий двор от болезней и хищников. (IX век), а также святителя Игнатия, епископа Ростовского (XIII век).