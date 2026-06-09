Деревню Савенка упразднят в Орловской области

В соответствии с процедурой упразднения после принятия закона Воронежской области в документы территориального планирования будут внесены соответствующие изменения, заключающиеся в исключении границ поселка и определении функционального зонирования освобожденной территории. Затем информацию внесут в ЕГРН. Сведения о поселке исключат из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), общероссийского классификатора муниципальных образований и государственного каталога географических названий.