Дорогу в Ленинском районе Нижнего Новгорода ремонтируют по проекту «Вам решать!»

В Ленинском районе Нижнего Новгорода будет реализовано шесть инициатив жителей в рамках проекта «Вам решать!», в том числе ремонт асфальта на территории детских садов № 154, 167, 461 и лицея № 180, а также благоустройство двух дорог частного сектора — на улицах Кисловодской и Лермонтова. Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.