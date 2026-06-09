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Дорогу в Ленинском районе Нижнего Новгорода ремонтируют по проекту «Вам решать!»

Работы идут в соответствии с графиком.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода будет реализовано шесть инициатив жителей в рамках проекта «Вам решать!», в том числе ремонт асфальта на территории детских садов № 154, 167, 461 и лицея № 180, а также благоустройство двух дорог частного сектора — на улицах Кисловодской и Лермонтова. Об этом сообщается в макс-канале министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое планируется уложить на улицах Кисловодской и Лермонтова, составляет более четырех тысяч квадратных метров. За пять лет в Ленинском районе по проекту «Вам решать!» было реализовано 46 инициатив жителей, среди которых — ремонт 20 участков улично-дорожной сети площадью более 48,5 тысяч квадратных метров.

Всего в этом году по проекту «Вам решать!» будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей по самым разным направлениям: детские и спортивные площадки, дороги, освещение и другие.

Напомним, что обновленная пешеходная дорожка появится в Выксе в рамках проекта «Вам решать!».