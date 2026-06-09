Девять нижегородских руководителей вошли в лонг‑лист премии «Молодой промышленник»

Отдать голос в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» можно до 21 июня на сайте премии: mprom.site/. Финалистов также оценит жюри отраслевых экспертов, которые определят 10 победителей. Церемония награждения пройдёт в июле 2026 года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.