Девять нижегородских руководителей вошли в лонг‑лист премии «Молодой промышленник»

Жителям Нижегородской области предлагают принять участие в открытом голосовании V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В лонг‑лист (топ‑200) вошли девять руководителей из региона. Премию организует межрегиональный союз «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России.
В число представителей Нижегородчины в лонг‑листе попали:
Артем Доронин, технический директор АО «Сапфир» (Ардатов), производство комплектующих и инструментов для навигации, измерений и контроля;
Евгений Дубровин, собственник ООО ИК «Дир Систем» (Кстово), производство механического оборудования и компьютеров;
Алексей Кирпичев, директор ООО «ГТЛАБ Диагностика» (Саров), разработка ПО;
Артем Максимов, директор ООО «Гранком» (Кулебаки), металлургическое и металлообрабатывающее производство полного цикла;
Артем Малов, директор ООО «Аксис» (Дзержинск), производство твердосплавного инструмента и оснастки;
Екатерина Маринина, коммерческий директор ООО ТСЦ «Луч» (Арзамас), производство ламп и осветительного оборудования;
Петр Очулин, директор ООО «Звук и свет» (Нижний Новгород), производство металлоконструкций;
Антон Рогов, руководитель проекта АО «Корпорация специального машиностроения» (Выкса), производство машин и оборудования для добычи и строительства;
Ильнур Сахабиев, генеральный директор ПАО «Заволжский моторный завод», производство автокомпонентов.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, премия даёт молодым руководителям площадку для представления проектов профессиональной аудитории, экспертной оценки и обмена опытом. Нижегородские предприятия регулярно достигают финалов и побеждают благодаря модернизации производств, внедрению технологий и развитию кадров. Народное голосование — шанс поддержать местных участников и привлечь внимание к достижениям региона.
Отдать голос в номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования» можно до 21 июня на сайте премии: mprom.site/. Финалистов также оценит жюри отраслевых экспертов, которые определят 10 победителей. Церемония награждения пройдёт в июле 2026 года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Премия «Молодой промышленник» проводится в пятый раз; за это время 31 руководитель нижегородской компании попадал в лонг‑лист. Четверо стали победителями: Сергей Коморин (ООО «Евросид»), Михаил Ермошин (ООО «Корона»), Максим Чупрунов (ООО НПФ «Реабилитационные технологии») и Кирилл Мурзин (ООО «КОТ»). В 2025 году специальную номинацию «Перспектива года» выиграла Надежда Аверина, директор ООО «Первая ткацкая фабрика».
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