Люлин: нужно гарантировать бюджетную господдержку молодежи

Ассоциация молодежных парламентов ПФО предлагает поддержать передовые культурные инициативы, сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем макс-канале.
Идеи молодых коллег, по словам Люлина, уже высоко оценили депутаты парламентов округа, сенаторы Российской Федерации и представители полпредства Президента РФ.
«Тоже считаю, что ребята отлично поработали! Провели анализ и расписали по пунктам, как превратить патриотический порыв молодежи в конкретные работающие проекты. Первое — поддержка наставников. Она позволит сохранить секреты мастерства, создаст стимулы для роста. Также важно поддержать малые проекты, которые незаметны на федеральном уровне, а в регионах могут стать событием», — подчеркнул председатель Заксобрания.
Как отметил Евгений Люлин, ассоциация молодежных парламентов предлагает начать с малого: гарантировать бюджетную господдержку молодежи на минимальном уровне. Система небольших грантов будет способствовать организации экспедиций и съемке фильмов. Спикер регионального парламента выразил уверенность, что в масштабах страны тысячи таких мини-проектов быстро переформатируют всю культурную жизнь.
«Идеи перспективные, нужные и важные! До конца года обязательно вынесем тему поддержки культурных инициатив молодежи на заседание окружного Совета законодателей. Поручил Ассоциации молодежных парламентов ПФО самим подготовить всю необходимую для этого информацию и документы. Доверяю молодежи и уверен, что они справятся», — подытожил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее мы писали, что Евгений Люлин призвал студентов РАНХиГС участвовать в предстоящих выборах в Молодежный парламент.