Люлин: нужно гарантировать бюджетную господдержку молодежи

«Тоже считаю, что ребята отлично поработали! Провели анализ и расписали по пунктам, как превратить патриотический порыв молодежи в конкретные работающие проекты. Первое — поддержка наставников. Она позволит сохранить секреты мастерства, создаст стимулы для роста. Также важно поддержать малые проекты, которые незаметны на федеральном уровне, а в регионах могут стать событием», — подчеркнул председатель Заксобрания.