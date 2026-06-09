Участники СВО посетят предприятия Тюмени с бизнес-экскурсией

Мероприятие подходит как для действующих участников СВО, так и для ветеранов. Они посетят станцию технического обслуживания Fit Service и сыроварню «Сырник». Гости смогут пообщаться с собственниками предприятий, посмотреть, как функционируют компании, а также попробовать продукцию сыроварни. В завершение пройдет бизнес-игра — симуляция реальной рыночной турбулентности. Регистрация на экскурсию доступна по ссылке.