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Участники СВО посетят предприятия Тюмени с бизнес-экскурсией

Они узнают о работе станции техобслуживания и сыроварни.

Бизнес-экскурсия для участников спецоперации по программе «СВОй вектор бизнеса» состоится 15 июня в Тюмени, сообщили в администрации Сладковского района. Событие организуют при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие подходит как для действующих участников СВО, так и для ветеранов. Они посетят станцию технического обслуживания Fit Service и сыроварню «Сырник». Гости смогут пообщаться с собственниками предприятий, посмотреть, как функционируют компании, а также попробовать продукцию сыроварни. В завершение пройдет бизнес-игра — симуляция реальной рыночной турбулентности. Регистрация на экскурсию доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.