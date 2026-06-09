В Калининграде возобновили следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика из Черняховска. Специалисты изучат дополнительные файлы из телефонов подсудимых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Председатель Калининградского областного суда возобновил судебное следствие по уголовному делу об убийстве семилетнего ребёнка в отношении Сергея Гаммы и его супруги Анастасии Гамма. В процессе вернулись к исследованию доказательств, суд намерен изучить определённую видеозапись, — рассказали в ведомстве.
В Калининградском областном суде отметили, что специалисты исследуют фотографии ребёнка и записи разговоров матери с дочерью — сестрой убитого мальчика. Эксперты запросят диски и информацию, изъятую из телефонов. Файлы изучат на судебных заседаниях.
По словам председателя Калининградского областного суда Евгения Быкова, прежде всего необходимо опровергнуть или подтвердить довод подсудимых об отсутствии сговора при истязании детей. Соответствующая информация может содержаться в телефонных файлах.
Защита матери убитого мальчика высказалась против такого решения суда, поскольку женщина уже произнесла последнее слово. Такого же мнения придерживается и защита её мужа. В суде отметили, что после окончания следствия подсудимые снова смогут выступить в прениях, а также произнести последнее слово.
Семилетний мальчик пропал в Черняховске 2 февраля 2025 года. К его поискам привлекали полицию и сотни волонтёров. Позже следователи получили сведения об убийстве ребёнка. По подозрению задержали и отправили под стражу его отчима, также в СИЗО с февраля 2025 года находится мать детей.
По версии следствия, 44-летний житель Черняховска совершил преступление дома, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина нанёс ребёнку не менее 35 ударов. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв, и попытался скрыть преступление. Он убедил жену сообщить об исчезновении ребёнка в правоохранительные органы, а сам вывез тело в болотистую местность в черте города. После этого создавал видимость активного поиска мальчика.
Во время прений гособвинение просило приговорить отчима к пожизненному сроку, а мать — к 8,5 годам колонии. Следующее судебное заседание назначено на 11 июня.