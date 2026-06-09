В Калининграде возобновили следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика из Черняховска

По версии следствия, 44-летний житель Черняховска совершил преступление дома, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина нанёс ребёнку не менее 35 ударов. В этот момент матери не было дома. Утром отчим обнаружил, что мальчик мёртв, и попытался скрыть преступление. Он убедил жену сообщить об исчезновении ребёнка в правоохранительные органы, а сам вывез тело в болотистую местность в черте города. После этого создавал видимость активного поиска мальчика.